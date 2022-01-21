В Пензенской области за сутки подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. 205 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 157 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.40 пятницы, 21 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 105 тыс. 545 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 552.

Умерли 4 тыс. 819 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 987 тыс. 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 49 тыс. 513 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 975 тыс. 52 человека, из них 24 тыс. 719 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 324 тыс. 752, за сутки зарегистрировано 692 летальных исхода.