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В Пензенской области за сутки подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом

15:32 | 24.01.2022 | Медицина

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. 218 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 67 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.45 понедельника, 24 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 106 тыс. 198 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 812.

Умерли 4 тыс. 838 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 173 тыс. 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 65 тыс. 109 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 45 тыс. 336 человек, из них 21 тыс. 714 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 326 тыс. 767, за сутки зарегистрировано 655 летальных исходов.

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