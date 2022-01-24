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Пензенские власти готовы развернуть около 5,8 тыс. коек для больных COVID-19

17:17 | 24.01.2022 | Медицина

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Власти Пензенской области готовы развернуть около 5,8 тыс. коек для заразившихся коронавирусной инфекцией в случае роста заболеваемости. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 24 января.

Пензенские власти готовы развернуть около 5,8 тыс. коек для больных COVID-19

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в регионе подготовлен мобилизационный план по перепрофилированию медорганизаций амбулаторно-поликлинического и стационарного звена для лечения инфекционных больных с учетом различных сценариев эпидемиологической ситуации.

«В соответствии с планом может быть развернуто до 5 тыс. 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений. И еще 500 коек — в случае необходимости — дополнительно», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

По данным региональных властей, для лечебных учреждений приобретено 738 кислородных концентраторов, в том числе позволяющих подавать кислород двум пациентам одновременно, четыре аппарата для плазмафереза, работает шесть кислородных станций. Для текущей ситуации стационары обеспечены лекарственными препаратами. Кроме того, есть запас для лечения около 50 тыс. пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

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