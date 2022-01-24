Пензенская область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков Медицина

Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в Пензенскую область. Это следует из сообщения, размещенного на сайте облправительства.

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«720 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для детского населения доставили в Пензенскую область в понедельник, 24 января. В ближайшие дни она будет распределена в медицинские организации области», — говорится в тексте.

В нем напоминается, что вакцинация несовершеннолетних проводится на добровольной основе.

«Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 15 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно», — сказано в пресс-релизе.