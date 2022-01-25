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В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом

15:23 | 25.01.2022 | Медицина

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Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. 215 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 25 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 106 тыс. 413 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 881.

Умерли 4 тыс. 844 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 241 тыс. 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 67 тыс. 809 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 71 тыс. 740 человек, из них 26 тыс. 404 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 327 тыс. 448, за сутки зарегистрирован 681 летальный исход.

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