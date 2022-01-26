В Пензенской области за сутки подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. 220 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 66 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 26 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 106 тыс. 633 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 947.

Умерли 4 тыс. 850 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 315 тыс. 801 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 74 тыс. 692 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 99 тыс. 937 человек, из них 28 тыс. 197 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 328 тыс. 105, за сутки зарегистрирован 657 летальных исходов.