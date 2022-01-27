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В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом

11:54 | 27.01.2022 | Медицина

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Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. 238 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 64 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 четверга, 27 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 106 тыс. 871 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 11.

Умерли 4 тыс. 853 человека. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 11 млн. 404 тыс. 617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 88 тыс. 816 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 129 тыс. 691 человек, из них 29 тыс. 754 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 328 тыс. 770, за сутки зарегистрировано 665 летальных исходов.

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