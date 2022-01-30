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В Пензенской области за сутки подтверждено 412 случаев заражения коронавирусом

11:58 | 30.01.2022 | Медицина

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Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. 412 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 71 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 30 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 412 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 107 тыс. 908 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 219.

Умерли 4 тыс. 876 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 737 тыс. 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 121 тыс. 228 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 218 тыс. 151 человек, из них 28 тыс. 944 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 330 тыс. 728, за сутки зарегистрировано 617 летальных исходов.

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