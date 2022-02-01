EN
16:36:57 Вторник, 1 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из-за ОРВИ скорректировали работу подразделений ГБУЗ «Городская поликлиника»

11:17 | 01.02.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Работа подразделений ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе скорректирована в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

В Пензе из-за ОРВИ скорректировали работу подразделений ГБУЗ «Городская поликлиника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» возросла в несколько раз. Для своевременного оказания медицинской помощи открыты дополнительные амбулатории врачей общей практики для приема больных с симптомами ОРВИ, в том числе для продления и закрытия электронных листков нетрудоспособности, коррекции лечения и проведения лабораторных исследований», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что амбулатории функционируют по адресам: улица Антонова, 14; улица Островского, 12; улица Попова, 38; улица Циолковского, 6; улица Богданова, 63; улица Ладожская, 154; запись пациентов осуществляется через контакт-центр или регистратуры поликлиник №№4, 6, 7, 8 и 14.

Также в сообщении указано, что в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 и 14 предприняты меры для разделения потоков пациентов.

«Для приема пациентов с симптомами ОРВИ в данных поликлиниках функционируют отдельные кабинеты с отдельным входом», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 685 случаев заражения коронавирусом Мельниченко потребовал усилить контроль за расселением аварийного жилья
За три дня на пензенских дорогах задержаны 44 нетрезвых водителя Умерла Татьяна Кондракова
В Пензенской области за сутки подтверждено 435 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за выходные выявлено пять нарушений охотничьего законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама