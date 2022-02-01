В Пензе из-за ОРВИ скорректировали работу подразделений ГБУЗ «Городская поликлиника» Медицина

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Работа подразделений ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе скорректирована в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

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«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» возросла в несколько раз. Для своевременного оказания медицинской помощи открыты дополнительные амбулатории врачей общей практики для приема больных с симптомами ОРВИ, в том числе для продления и закрытия электронных листков нетрудоспособности, коррекции лечения и проведения лабораторных исследований», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что амбулатории функционируют по адресам: улица Антонова, 14; улица Островского, 12; улица Попова, 38; улица Циолковского, 6; улица Богданова, 63; улица Ладожская, 154; запись пациентов осуществляется через контакт-центр или регистратуры поликлиник №№4, 6, 7, 8 и 14.

Также в сообщении указано, что в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 и 14 предприняты меры для разделения потоков пациентов.

«Для приема пациентов с симптомами ОРВИ в данных поликлиниках функционируют отдельные кабинеты с отдельным входом», — отмечается в тексте.