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Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен на 30,8%

12:06 | 01.02.2022 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. 5 тыс. 311 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области по итогам 4-й недели 2022 года, что на 10,8% больше по сравнению с предыдущей неделей; эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в регионе на 30,8%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области во вторник, 1 февраля.

Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен на 30,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что показатель заболеваемости составляет в области 398,8 на 100 тыс. населения, при этом относительно высокий уровень зарегистрирован в Сердобском, Башмаковском, Лопатинском, Мокшанском, Бековском, Нижнеломовском, Никольском, Сосновоборском, Спасском районах и в Пензе.

«В Пензе в течение 4-й недели 2022 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 525,05 на 100 тыс. населения (2 тыс. 736 случаев), что выше уровня эпидпорога на 24,6%», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется также, что начиная с 37-й недели 2021 года в Пензенской области зафиксировано 67 случаев гриппа.

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