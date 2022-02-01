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В Пензенской области за сутки подтверждено 685 случаев заражения коронавирусом

13:55 | 01.02.2022 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. 685 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 74 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 1 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 685 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 109 тыс. 28 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 361.

Умерли 4 тыс. 891 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 986 тыс. 913 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 125 тыс. 836 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 288 тыс. 582 человека, из них 40 тыс. 301 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 332 тыс. 12, за сутки зарегистрирован 663 летальных исхода.

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