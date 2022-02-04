В Пензенской области за сутки подтвержден 981 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. 981 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 142 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 4 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 111 тыс. 909 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 726.

Умерли 4 тыс. 913 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 12 млн. 452 тыс. 765 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 168 тыс. 201 случай.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 449 тыс. 181 человек, из них 58 тыс. 449 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 334 тыс. 39, за сутки зарегистрировано 682 летальных исхода.