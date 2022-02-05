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В Пензенской области за сутки подтверждено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:10 | 05.02.2022 | Медицина

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Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 13 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 149 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 субботы, 5 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 112 тыс. 922 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 875.

Умерли 4 тыс. 920 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 12 млн. 630 тыс. 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 177 тыс. 282 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 509 тыс. 688 человек, из них 60 тыс. 507 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 334 тыс. 753, за сутки зарегистрировано 714 летальных исходов.

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