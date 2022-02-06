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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 186 случаев заражения коронавирусом

13:49 | 06.02.2022 | Медицина

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Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 141 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 воскресенья, 6 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 186 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 114 тыс. 108 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 16.

Умерли 4 тыс. 931 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 12 млн. 810 тыс. 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 180 тыс. 71 случай.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 569 тыс. 271 человек, из них 59 тыс. 583 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 335 тыс. 414, за сутки зарегистрирован 661 летальный исход.

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