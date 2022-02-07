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Пензенский центр общественного здоровья сообщил о приостановке профилактических проектов

09:29 | 07.02.2022 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики сообщил о приостановке профилактических проектов.

Пензенский центр общественного здоровья сообщил о приостановке профилактических проектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острых респираторных вирусных инфекций, региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики информирует жителей об отмене профилактических акций для населения. Речь идет о проектах «Жить активно — здорово» и «#Онкопатруль», которые проводятся в плавательных бассейнах и на автовокзале города Пензы соответственно», — говорится в тексте, размещенном на сайте Минздрава региона.

В нем добавляется, что о возобновлении проектов будет сообщено дополнительно.

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