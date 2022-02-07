Пензенский центр общественного здоровья сообщил о приостановке профилактических проектов
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Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики сообщил о приостановке профилактических проектов.
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«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острых респираторных вирусных инфекций, региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики информирует жителей об отмене профилактических акций для населения. Речь идет о проектах «Жить активно — здорово» и «#Онкопатруль», которые проводятся в плавательных бассейнах и на автовокзале города Пензы соответственно», — говорится в тексте, размещенном на сайте Минздрава региона.
В нем добавляется, что о возобновлении проектов будет сообщено дополнительно.