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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 244 случая заражения коронавирусом

11:58 | 07.02.2022 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 244 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 145 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 понедельника, 7 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 244 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 115 тыс. 352 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 161.

Умерли 4 тыс. 941 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 12 млн. 982 тыс. 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 171 тыс. 905 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 624 тыс. 954 человека, из них 55 тыс. 683 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 336 тыс. 23, за сутки зарегистрировано 609 летальных исходов.

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