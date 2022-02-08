В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 917 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 917 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 151 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 8 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 117 тыс. 269 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 312.

Умерли 4 тыс. 952 человека. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 13 млн. 147 тыс. 666 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 165 тыс. 643 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 706 тыс. 142 человека, из них 81 тыс. 188 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 336 тыс. 721, за сутки зарегистрировано 698 летальных исходов.