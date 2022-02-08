В Пензенской области за неделю зарегистрировано около 8,9 тыс. случаев ОРВИ Медицина

Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. 8 тыс. 859 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области по итогам 5-й недели 2022 года, что на 66,8% больше по сравнению с предыдущей неделей; эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в регионе на 7,3%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области во вторник, 8 февраля.

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В нем уточняется, что показатель заболеваемости составляет в области 665,3 на 100 тыс. населения, при этом относительно высокий уровень зарегистрирован в Сердобском, Башмаковском, Шемышейском, Сосновоборском, Лопатинском, Мокшанском, Бековском, Нижнеломовском, Земетчинском районах и в Пензе.

«В Пензе в течение 5-й недели 2022 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 903,67 на 100 тыс. населения (4 тыс. 709 случаев), что выше уровня эпидпорога на 9,6%», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется также, что начиная с 37-й недели 2021 года в Пензенской области зафиксировано 74 случая гриппа.