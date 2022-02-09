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В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом

13:18 | 09.02.2022 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. 2 тыс. 150 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 156 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 9 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 119 тыс. 419 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 468.

Умерли 4 тыс. 962 человека. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 13 млн. 330 тыс. 769 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 183 тыс. 103 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 803 тыс. 305 человек, из них 97 тыс. 163 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 337 тыс. 390, за сутки зарегистрировано 669 летальных исходов.

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