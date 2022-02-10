В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 37 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. 2 тыс. 37 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 158 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 четверга, 10 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 121 тыс. 456 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 626.

Умерли 4 тыс. 974 человека. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 13 млн. 527 тыс. 845 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 197 тыс. 76 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 909 тыс. 397 человек, из них 106 тыс. 92 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 338 тыс. 91, за сутки зарегистрирован 701 летальный исход.