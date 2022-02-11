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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 908 случаев заражения коронавирусом

12:31 | 11.02.2022 | Медицина

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Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 908 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 142 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 пятницы, 11 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 908 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 123 тыс. 364 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 768.

Умерли 4 тыс. 986 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 13 млн. 731 тыс. 794 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 203 тыс. 949 случаев.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 21 тыс. 633 человека, из них 112 тыс. 236 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 338 тыс. 813, за сутки зарегистрировано 722 летальных исхода.

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