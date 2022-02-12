В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 856 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 856 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 157 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 субботы, 12 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 125 тыс. 220 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 97 тыс. 925.

Умерли 4 тыс. 999 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 13 млн. 935 тыс. 560 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 203 тыс. 766 случаев.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 134 тыс. 291 человек, из них 112 тыс. 658 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 339 тыс. 542, за сутки зарегистрировано 729 летальных исходов.