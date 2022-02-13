В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 830 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 830 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 169 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 воскресенья, 13 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 127 тыс. 50 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 98 тыс. 94.

Умерли 5 тыс. 12 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 14 млн. 133 тыс. 509 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 197 тыс. 949 случаев.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 235 тыс. 859 человек, из них 101 тыс. 568 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 340 тыс. 248, за сутки зарегистрировано 706 летальных исходов.