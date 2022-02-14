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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 780 случаев заражения коронавирусом

13:00 | 14.02.2022 | Медицина

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 780 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 165 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 14 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 780 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 128 тыс. 830 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 98 тыс. 259.

Умерли 5 тыс. 24 человека. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 14 млн. 313 тыс. 965 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 180 тыс. 456 случаев.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 333 тыс. 44 человека, из них 97 тыс. 185 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 340 тыс. 931, за сутки зарегистрировано 683 летальных исхода.

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