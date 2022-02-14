В Пензе открыта дополнительная амбулатория для пациентов с ОРВИ Медицина

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Дополнительная амбулатория для приема пациентов с симптомами ОРВИ открыта в здании дневного стационара поликлиники на улице Пионерской в Пензе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минздрава региона, для осмотра пациентов привлечены десять врачей-специалистов из медицинских организаций Пензы.

В тексте указано, что прием осуществляется как по записи, так и в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 14.00.

Кроме того, в сообщении напоминается, что амбулатории врачей общей практики для приема больных с симптомами ОРВИ продолжают работать в разных районах Пензы — на улицах Антонова, Островского, Попова, Циолковского и Ладожской.