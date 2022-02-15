В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 705 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 705 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 288 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 15 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 130 тыс. 535 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 98 тыс. 547.

Умерли 5 тыс. 33 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 14 млн. 480 тыс. 596 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 166 тыс. 631 случай.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 470 тыс. 925 человек, из них 137 тыс. 881 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 341 тыс. 635, за сутки зарегистрировано 704 летальных исхода.