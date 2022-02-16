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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом

12:37 | 16.02.2022 | Медицина

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Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 737 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 294 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 16 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 132 тыс. 272 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 98 тыс. 841.

Умерли 5 тыс. 45 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 14 млн. 659 тыс. 880 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 179 тыс. 284 случая.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 643 тыс. 393 человека, из них 172 тыс. 468 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 342 тыс. 383, за сутки зарегистрировано 748 летальных исходов.

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