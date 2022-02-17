В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 759 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 759 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 322 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 17 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 134 тыс. 31 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 99 тыс. 163.

Умерли 5 тыс. 60 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 14 млн. 840 тыс. 502 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 180 тыс. 622 случая.

За весь период в стране выздоровели 11 млн. 828 тыс. 475 человек, из них 185 тыс. 82 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 343 тыс. 173, за сутки зарегистрировано 790 летальных исходов.