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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 794 случая заражения коронавирусом

12:38 | 18.02.2022 | Медицина

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Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 794 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 373 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 18 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 794 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 135 тыс. 825 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 99 тыс. 536.

Умерли 5 тыс. 77 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 20 тыс. 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 180 тыс. 71 случай.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 26 тыс. 844 человека, из них 198 тыс. 369 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 343 тыс. 957, за сутки зарегистрировано 784 летальных исхода.

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