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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 953 случая заражения коронавирусом

13:06 | 19.02.2022 | Медицина

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Пенза, 19 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 953 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 342 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 19 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 953 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 137 тыс. 778 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 99 тыс. 878.

Умерли 5 тыс. 91 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 199 тыс. 720 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 179 тыс. 147 случаев.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 217 тыс. 942 человека, из них 191 тыс. 98 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 344 тыс. 755, за сутки зарегистрировано 798 летальных исходов.

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