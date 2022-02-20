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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 911 случаев заражения коронавирусом

13:37 | 20.02.2022 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 911 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 307 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 20 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 911 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 139 тыс. 689 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 100 тыс. 185.

Умерли 5 тыс. 108 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 370 тыс. 419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 170 тыс. 699 случаев.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 365 тыс. 238 человек, из них 147 тыс. 296 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 345 тыс. 500, за сутки зарегистрировано 745 летальных исходов.

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