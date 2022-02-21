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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 843 случая заражения коронавирусом

13:02 | 21.02.2022 | Медицина

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 843 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 328 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 21 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 843 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 141 тыс. 532 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 100 тыс. 513.

Умерли 5 тыс. 124 человека. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 522 тыс. 756 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 152 тыс. 337 случаев.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 492 тыс. 732 человека, из них 127 тыс. 494 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 346 тыс. 235, за сутки зарегистрировано 735 летальных исходов.

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