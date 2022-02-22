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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 798 случаев заражения коронавирусом

11:50 | 22.02.2022 | Медицина

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Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 798 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 369 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 22 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 798 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 143 тыс. 330 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 100 тыс. 882.

Умерли 5 тыс. 139 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 657 тыс. 928 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 135 тыс. 172 случая.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 657 тыс. 25 человек, из них 164 тыс. 293 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 347 тыс. 31, за сутки зарегистрировано 796 летальных исходов.

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