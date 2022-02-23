В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 763 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 763 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 375 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 среды, 23 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 145 тыс. 93 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 101 тыс. 257.

Умерли 5 тыс. 151 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 795 тыс. 570 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 137 тыс. 642 случая.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 836 тыс. 228 человек, из них 179 тыс. 203 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 347 тыс. 816, за сутки зарегистрировано 785 летальных исходов.