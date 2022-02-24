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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 718 случаев заражения коронавирусом

13:55 | 24.02.2022 | Медицина

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Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 718 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 391 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 24 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 718 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 146 тыс. 811 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 101 тыс. 648.

Умерли 5 тыс. 166 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 15 млн. 928 тыс. 568 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 132 тыс. 998 случаев.

За весь период в стране выздоровели 12 млн. 972 тыс. 661 человек, из них 136 тыс. 433 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 348 тыс. 578, за сутки зарегистрировано 762 летальных исхода.

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