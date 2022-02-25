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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 610 случаев заражения коронавирусом

13:44 | 25.02.2022 | Медицина

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 610 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 404 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 25 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 610 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 148 тыс. 421 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 102 тыс. 52.

Умерли 5 тыс. 182 человека. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 52 тыс. 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 123 тыс. 460 случаев.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 139 тыс. 971 человек, из них 167 тыс. 310 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 349 тыс. 365, за сутки зарегистрировано 787 летальных исходов.

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