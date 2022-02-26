В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 721 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 108 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 26 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 150 тыс. 142 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 103 тыс. 160.

Умерли 5 тыс. 199 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 175 тыс. 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 122 тыс. 995 случаев.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 321 тыс. 314 человек, из них 181 тыс. 343 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 350 тыс. 158, за сутки зарегистрировано 793 летальных исхода.