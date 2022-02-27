В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 703 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 703 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 127 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 27 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 151 тыс. 845 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 104 тыс. 287.

Умерли 5 тыс. 215 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 291 тыс. 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 116 тыс. 93 случая.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 458 тыс. 910 человек, из них 137 тыс. 596 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 350 тыс. 927, за сутки зарегистрировано 769 летальных исходов.