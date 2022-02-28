В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 698 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 698 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 964 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 28 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 153 тыс. 543 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 105 тыс. 251.

Умерли 5 тыс. 230 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 398 тыс. 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 106 тыс. 920 случаев.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 575 тыс. 652 человека, из них 116 тыс. 742 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 351 тыс. 660, за сутки зарегистрировано 733 летальных исхода.