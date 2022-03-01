В Пензенской области за сутки подтверждено около 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 681 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 268 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 1 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 155 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 106 тыс. 519.

Умерли 5 тыс. 241 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 495 тыс. 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 97 тыс. 333 случая.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 748 тыс. 465 человек, из них 172 тыс. 813 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 352 тыс. 446, за сутки зарегистрировано 786 летальных исходов.