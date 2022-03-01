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Мельниченко предложил возобновить проведение углубленной диспансеризации в Пензенской области

12:22 | 01.03.2022 | Медицина

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что анализ мониторинга заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом позволяет принять решение не только о возвращении к плановому лечению в медицинских учреждениях, но и к осуществлению профилактических осмотров.

Мельниченко предложил возобновить проведение углубленной диспансеризации в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я предлагаю возобновить проведение углубленных диспансеризаций, организовать работу в этом направлении», — сказал он в ходе рабочего совещания в региональном правительстве во вторник, 1 марта.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальному функционированию системы здравоохранения, расширяем перечень оказания плановой медицинской помощи. Эти вопросы надо поставить под жесткий контроль. Предлагаю с завтрашнего дня начать проводить диспансеризации на территории Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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