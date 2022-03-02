В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 679 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 216 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 2 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 156 тыс. 903 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 107 тыс. 735.

Умерли 5 тыс. 259 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 592 тыс. 824 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 97 тыс. 455 случаев.

За весь период в стране выздоровели 13 млн. 931 тыс. 995 человек, из них 183 тыс. 530 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 353 тыс. 230, за сутки зарегистрировано 784 летальных исхода.