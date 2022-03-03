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Строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса в Пензе близится к завершению

11:42 | 03.03.2022 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса, которое ведется на территории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, близится к завершению.

Строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса в Пензе близится к завершению

Фото: Health.pnzreg.ru

«Строители приступают к возведению последнего, технического, этажа. Параллельно ведутся работы по внутренней отделке и остеклению», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

В нем добавляется, что запустить объект планируется осенью 2022 года.

«Расширение спектра клинико-диагностических и микробиологических исследований, [...] а также повышение точности их результатов являются определяющими факторами при постановке диагноза и подборе на его основании протокола лечения пациентов. [...] Высокотехнологичное оборудование, закупленное для нового лабораторного комплекса, уже поставлено. Необходимо отметить, что значительно увеличенный объем проводимых исследований не повлечет за собой нагрузку на медицинский персонал. Это возможно за счет автоматизации процессов проведения лабораторных исследований», — сказано в пресс-релизе.

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