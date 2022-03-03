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В Пензенской области за сутки подтверждено около 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:54 | 03.03.2022 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 691 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 42 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 3 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено около 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 158 тыс. 594 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 108 тыс. 777.

Умерли 5 тыс. 275 человек. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 685 тыс. 850 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 93 тыс. 26 случаев.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 102 тыс. 684 человека, из них 170 тыс. 689 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 354 тыс. 11, за сутки зарегистрирован 781 летальный исход.

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