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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 429 случаев заражения коронавирусом

14:10 | 04.03.2022 | Медицина

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Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 429 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 493 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 4 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 429 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 160 тыс. 23 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 110 тыс. 270.

Умерли 5 тыс. 292 человека. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 775 тыс. 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 89 тыс. 174 случая.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 263 тыс. 191 человек, из них 160 тыс. 507 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 354 тыс. 787, за сутки зарегистрировано 776 летальных исходов.

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