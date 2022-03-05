В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 234 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 781 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 5 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 161 тыс. 257 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 112 тыс. 51.

Умерли 5 тыс. 307 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 861 тыс. 793 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 86 тыс. 769 случаев.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 418 тыс. 916 человек, из них 155 тыс. 725 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 355 тыс. 537, за сутки зарегистрировано 750 летальных исходов.