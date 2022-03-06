В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 253 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 253 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 946 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 6 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 162 тыс. 510 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 113 тыс. 997.

Умерли 5 тыс. 323 человека. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 16 млн. 941 тыс. 656 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 79 тыс. 863 случая.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 567 тыс. 976 человек, из них 149 тыс. 60 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 356 тыс. 281, за сутки зарегистрировано 744 летальных исхода.