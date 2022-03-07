В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 247 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 247 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 974 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 7 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 163 тыс. 757 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 115 тыс. 971.

Умерли 5 тыс. 338 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 14 тыс. 818 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 73 тыс. 162 случая.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 690 тыс. 595 человек, из них 122 тыс. 619 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 356 тыс. 952, за сутки зарегистрирован 671 летальный исход.