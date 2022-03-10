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В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 260 случаев заражения коронавирусом

11:45 | 10.03.2022 | Медицина

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Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 260 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 995 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 10 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 260 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 167 тыс. 549 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 121 тыс. 941.

Умерли 5 тыс. 384 человека. За последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 191 тыс. 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 51 тыс. 231 случай.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 43 тыс. 717 человек, из них 148 тыс. 634 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 358 тыс. 911, за сутки зарегистрировано 665 летальных исходов.

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