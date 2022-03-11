В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 233 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 233 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 168 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 11 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 168 тыс. 782 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 124 тыс. 109.

Умерли 5 тыс. 399 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 242 тыс. 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 50 тыс. 743 случая.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 194 тыс. 927 человек, из них 151 тыс. 210 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 359 тыс. 585, за сутки зарегистрировано 674 летальных исхода.